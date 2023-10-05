Соболенко: В Китае я чувствую невероятную поддержку

Белорусская теннисисткадала свой комментарий после победы в поединке третьего круга турнира в Пекине (Китай) над итальянкой

«В Китае я чувствую невероятную поддержку. Вот почему я хочу оставаться на соревнованиях так долго, насколько это возможно. Я должна выкладываться в матчах полностью, чтобы иметь возможность ещё раз насладиться этой атмосферой. Что касается встречи с Еленой, я выйду на корт завтра и сделаю всё возможное, чтобы одержать победу», — отметила Соболенко сразу после матча.

В 1/4 финала Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая ранее победила россиянку Мирру Андрееву.