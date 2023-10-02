ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Либор ШулакСбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • 17:28
    • Карпин назвал состав сборной России на октябрьские сборы
  • 15:17
    • Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике РФС
  • 14:18
    • Сборная России сыграет с Камеруном в Москве
  • 18:24
    • Команда Талалаева уверенно обыграла прямого конкурента
  • 15:51
    • Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
    Все новости спорта

    Даниил Медведев: Хочу выиграть все статусные турниры, проводимые на харде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, российский теннисист Даниил Медведев (3) объявил о своей масштабной цели на ближайшее время.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Я знаю, что все мои 20 титулов были завоёваны в разных городах. Я хотел бы продолжить добавлять их в копилку, а также успешно защищать некоторые из них. Также я хотел бы завершить свою карьеру, став чемпионом всех важных турниров, которые проводятся на харде», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

    На турнире в Китае Медведев смог выйти в полуфинал. В 1/4 финале его соперником был француз Уго Умбер, который всегда для россиянина был неудобным противником.

    Тем не менее, Медеведев в сложной борьбе победил его со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Теперь у него есть уникальное достижение — выход в полуфинал всех турниров, проводимых на харде категории ATP-500 и выше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» проиграет на поле «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
  • «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»
  • «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.61
  • Прогноз на матч Унион — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры