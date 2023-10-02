Даниил Медведев: Хочу выиграть все статусные турниры, проводимые на харде

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, российский теннисист(3) объявил о своей масштабной цели на ближайшее время.

«Я знаю, что все мои 20 титулов были завоёваны в разных городах. Я хотел бы продолжить добавлять их в копилку, а также успешно защищать некоторые из них. Также я хотел бы завершить свою карьеру, став чемпионом всех важных турниров, которые проводятся на харде», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

На турнире в Китае Медведев смог выйти в полуфинал. В 1/4 финале его соперником был француз Уго Умбер, который всегда для россиянина был неудобным противником.

Тем не менее, Медеведев в сложной борьбе победил его со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Теперь у него есть уникальное достижение — выход в полуфинал всех турниров, проводимых на харде категории ATP-500 и выше.