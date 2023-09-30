Медведев отреагировал на выход в 1/4 финала турнира в Пекине

Российский теннисистпрокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл Алекса де Минора из Австралии.

«Было тяжело — как и всегда. Все знают, что у Алекса есть особая способность — когда он уступает, он начинает играть лучше. Сегодня так и было. В первом сете мне не удалось его, скажем так, успокоить. А во втором я играл невероятно. Но удивительно, что, когда Алекс уступает, он всегда начинает играть как первая ракетка мира. С ним сложно, тяжёлая победа. Но я доволен своим уровнем», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.