ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Жирона»«Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»?
  • 14:00
    • «Зенит» в гостях проиграл «Оренбургу»
  • 13:32
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
  • 09:42
    • Кудерметова обыграла Павлюченкову и вышла в финал турнира в Токио
    Все новости спорта

    Медведев отреагировал на выход в 1/4 финала турнира в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    В матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл Алекса де Минора из Австралии.

    «Было тяжело — как и всегда. Все знают, что у Алекса есть особая способность — когда он уступает, он начинает играть лучше. Сегодня так и было. В первом сете мне не удалось его, скажем так, успокоить. А во втором я играл невероятно. Но удивительно, что, когда Алекс уступает, он всегда начинает играть как первая ракетка мира. С ним сложно, тяжёлая победа. Но я доволен своим уровнем», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» набрать очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Рубин» остановить «Краснодар»?
  • «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «МЮ» и на этот раз будет сильнее «орлов»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Жирона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры