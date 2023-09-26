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    Рыбакина назвала причину, почему снялась с турнира в Токио

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина объяснила снятие с турнира WTA в Токио (Япония).

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Как теннисистка я хочу оставлять всю себя на корте, но сейчас мое тело к этому не готово. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные болельщики, поэтому для меня это было тяжелым решением.

    Что касается проблем с WTA — это еще одна причина для моих сомнений, и я буду четко выражать их в будущем. Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!» — написала Рыбакина в соцсетях.

    В основной сетке турнира место Рыбакиной займет японка Химено Сакацумэ.

    Турнир в Токио пройдет с 25 сентября по 1 октября.

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