Рыбакина назвала причину, почему снялась с турнира в Токио

Представительница Казахстанаобъяснила снятие с турнира WTA в Токио (Япония).

«Как теннисистка я хочу оставлять всю себя на корте, но сейчас мое тело к этому не готово. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные болельщики, поэтому для меня это было тяжелым решением.

Что касается проблем с WTA — это еще одна причина для моих сомнений, и я буду четко выражать их в будущем. Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!» — написала Рыбакина в соцсетях.

В основной сетке турнира место Рыбакиной займет японка Химено Сакацумэ.

Турнир в Токио пройдет с 25 сентября по 1 октября.