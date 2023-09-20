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    Надаль: Хочу сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился своими ожиданиями от возвращения в теннис после травмы. Спортсмен рассказал о планах выступить на Олимпийских играх в паре с Карлосом Алькарасом.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Что касается игры в парном разряде с Карлосом, у меня не было с ним ни малейшего разговора по этому поводу, но я бы очень этого хотел. Это было бы хорошей мотивацией, ещё одним стимулом для меня, чтобы я смог завершить свой олимпийский цикл, играя с Карлосом. Со всем, чего он достигает, с молодыми людьми и с великим будущим, которое ожидает его впереди», — цитирует Надаля AS.

    Рафаэль продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в начале 2023 года.

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