Надаль: Хочу сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде

Бывшая первая ракетка мира испанецподелился своими ожиданиями от возвращения в теннис после травмы. Спортсмен рассказал о планах выступить на Олимпийских играх в паре с

«Что касается игры в парном разряде с Карлосом, у меня не было с ним ни малейшего разговора по этому поводу, но я бы очень этого хотел. Это было бы хорошей мотивацией, ещё одним стимулом для меня, чтобы я смог завершить свой олимпийский цикл, играя с Карлосом. Со всем, чего он достигает, с молодыми людьми и с великим будущим, которое ожидает его впереди», — цитирует Надаля AS.

Рафаэль продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в начале 2023 года.