Путинцева обыграла Савиных на турнире в Японии

Российская теннисисткапроиграла во втором круге турнира в Осаке (Япония).

В двух сетах она потерпела поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана — 1:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. За это время Путинцева совершила одну подачу вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из семи заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Савиных исполнила один эйс, сделала три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти возможных.

Следующей соперницей Путинцевой будет победительница матча Синьюй Ван — Хиль Белен Тайхман.