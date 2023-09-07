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    «Это было жёстко». Медведев о победе над Рублевым в 1/4 финала US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв
    Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев высказался о непростой победе в четвертьфинале US Open над своим соотечественником Андреем Рублевым.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Это было жёстко. Единственный плюс таких условий, что мучаются оба. Обоим тяжело.

    Матч получился неровным, но это нормально. В конце первого сета я уже не видел мяча, играл на ощущениях. И Андрей тоже так делал.

    Иногда перед розыгрышем я думал, что он уже не может бегать, и я старался его гонять по углам, а он всё тащил. И я думал: "Чёрт, когда он уже устанет?" И мы всё время были уставшими. Жестокие условия. Очень тяжёлая победа», — сказал Медведев в интервью на корте.

    В полуфинале турнира US Open Медведев встретится с победителем пары Карлос Алькарас — Александр Зверев. Матч состоится 8 сентября в 3:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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