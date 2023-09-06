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    Сможет ли Алькарас обыграть Зверева?

    Алькарас — Зверев. Ставка (к. 4.45) и прогноз на Открытый чемпионат США 6 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Зверев
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 6 сентбря, начало — в 19:00 мск. Алькарас — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 06 Сентября 2023 года

    Алькарас

    Карлос, как и ожидалось, спокойно преодолел предыдущий раунд, выиграв у Маттео Арнальди.

    Испанцу хватило трех сетов для победы над итальянским теннисистом — 6:3, 6:3, 6:4.

    Арнальди порой очень неплохо огрызался, но порой все равно не покидало ощущение, что Алькарас специально создавал интригу, чтобы хоть как-то развлечь собравшуюся публику, которая изначально была готова к самому простому сценарию.

    В общем, предварительная часть турнира позади, Алькарас неплохо размялся, а теперь начинается самое интересное — то, ради чего он и приехал в Нью-Йорк.

    Зверев

    А Саша тем временем стал одним из главных героев четвертого круга. Бывшая вторая ракетка мира остановил Янника Синнера — 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.

    Итальянец, по мнению многих, был главным конкурентом Алькараса и Новака Джоковича, но в итоге Зверев эпично ответил всем, кто его недооценивал.

    В отличие от Синнера, у немецкого теннисиста не было проблем с выносливостью в решающей партии.

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    А матч, если что, продолжался почти пять часов. На данный момент это самая продолжительная игра US Open-2023.

    Вряд ли теперь у кого-то есть сомнения в том, что Зверев приехал на американский мэйджор в шикарной форме.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Зверева букмекеры предлагают за 4.45.

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    Зря Сашу сейчас недооценивают, очень зря. И лучше всех это понимает Карлос, который наверняка очень хотел встретиться с Синнером.

    Весной Алькарас легко разгромил Зверева на «Мастерсе» в Мадриде, но зато в прошлом году немец остановил испанца на «Ролан Гаррос».

    И вообще, на данный момент счет в противостоянии 3-2 в пользу Зверева.

    Также нужно учитываться важный психологический нюанс — от Алькараса все ждут победы, давление в этом плане просто колоссальное, хотя он и не показывает этого. А некоторые и вовсе уверены, что Карлос легко дойдет до финала. Не факт.

    Наше мнение — Зверев может сокрушить молодую супер звезду.

    Ставка — победа Зверева за 4.45.

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    Алькарас — Зверев: прогноз, ставка (4.45), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас обыграть Зверева?
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