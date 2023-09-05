ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • 07:00
    • Медведев обыграл Де Минаура в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    Рублев высказался о выходе в четвертьфинал US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в 1/8 финала US Open над британцем Джеком Дрэйпером.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    «С первого розыгрыша я очень хорошо чувствовал мяч. Джек тоже играл здорово. Но мне удалось сделать брейк. И я решил, что даже если начну проигрывать, надо делать матч как можно более длинным — потому что тогда я смогу вытянуть его за счёт физики.

    Ведь Джек только возвращается после травмы. И в четвёртом сете Джек устал, играл иначе. Мне удалось прибавить в скорости и закончить матч», — сказал Рублев после матча.

    В 1/4 финала Рублев сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Джокович продлит серию побед над Фрицем?
  • Фриц — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Торпедо» готовится к приему СКА в своем фирменном стиле
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальта — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливия — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры