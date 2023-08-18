ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений
  • 17:26
    • Тренер «Реала Сосьедад»: Было бы разумнее, если бы сделка по Захаряну закрылась до начала сезона
  • 15:01
    • «Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Анна Дмитриева: Касаткина более или менее готова к US Open 2023

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о готовности российской теннисистки Дарьи Касаткиной к предстоящему турниру «Большого шлема» US Open.

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    «Что касается Касаткиной, она всегда играет неровно. Она сыграла очень хорошо против Рыбакиной на прошлом турнире: в своём стиле, умно, тонко. Они играли три с половиной часа и закончили в третьем часу ночи, что сказалось и на Рыбакиной — весь режим полетел к чёртовой матери. То, что Касаткина проиграла Соболенко, вполне логично. Касаткина более или менее готова к US Open. Многое зависит от того, какой у неё будет жребий», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

    Ранее в 1/8 финала турнира бывшая первая ракетка России проиграла Арине Соболенко из Беларуси со счетом 3:6, 3:6.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» не будет тянуть с голом
  • «Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» выявить сильнейшего?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • У Джоковича будут проблемы в матче с Фрицем?
  • Фриц — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мец — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры