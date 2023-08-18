Анна Дмитриева: Касаткина более или менее готова к US Open 2023

Комментаторподелилась мнением о готовности российской теннисисткик предстоящему турниру «Большого шлема» US Open.

«Что касается Касаткиной, она всегда играет неровно. Она сыграла очень хорошо против Рыбакиной на прошлом турнире: в своём стиле, умно, тонко. Они играли три с половиной часа и закончили в третьем часу ночи, что сказалось и на Рыбакиной — весь режим полетел к чёртовой матери. То, что Касаткина проиграла Соболенко, вполне логично. Касаткина более или менее готова к US Open. Многое зависит от того, какой у неё будет жребий», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Ранее в 1/8 финала турнира бывшая первая ракетка России проиграла Арине Соболенко из Беларуси со счетом 3:6, 3:6.