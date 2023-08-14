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    Самсонова: Была тяжелая неделя, я старалась изо всех сил

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Российская теннисистка Людмила Самсонова подвела итоги своего выступления на турнире в Монреале (Канада), где она дошла до финала.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    «Для меня это была тяжёлая неделя. Столько матчей, столько переживаний, непростая погода. Я старалась изо всех сил, но сегодня этого было недостаточно.

    Честно говоря, я бы хотела получить больше времени [между полуфиналом и финалом], но они сказали, что это невозможно.

    У меня даже не было времени на восстановление, потому что я была в физиотерапевтическом кабинете, где пыталась забинтовать всё свое тело, а на это уходит час. Я ушла с корта, а потом [почти сразу] вернулась, это было странно.

    Странно, что люди так мало заботятся о нас. Если вы знаете, [что будет дождь], то должны составить расписание так, чтобы мы могли играть, потому что мы уже провели два матча в один день.

    Так что нужно постараться сделать всё возможное, чтобы в следующий раз не пришлось играть два матча в один день. Это моё мнение», — приводит слова Самсоновой TennisUpToDate.

    Накануне Самсонова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в финале турнира в Монреале — 1:6, 0:6. Самсонова провела второй матч за день, так как полуфинал против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной был перенесен из‑за дождя.

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