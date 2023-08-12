Алькарас не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Торонто

Первая ракетка мира испанецуступил американскому теннисистув четвертьфинале турнира в Торонто со счетом 3:6, 6:4, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету Алькараса 4 эйса, 5 ошибок на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. У Пола 2 подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Пол встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия).

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 6,6 миллиона долларов. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.