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    Алькарас не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Торонто

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Томми Пол
    Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас уступил американскому теннисисту Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто со счетом 3:6, 6:4, 3:6.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету Алькараса 4 эйса, 5 ошибок на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. У Пола 2 подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

    В полуфинале Пол встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия).

    Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 6,6 миллиона долларов. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

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