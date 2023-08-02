Шевченко вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне

Российский теннисистпобедил американцав матче второго круга турнира в Вашингтоне (ATP-500).

Соперники провели на корте 2 часа 27 минут. Встреча завершилась волевой победой россиянина в трех сетах со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.

На счету Шевечнко, который является 93-й ракеткой мира, 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков с 15 попыток. У восьмого сеяного Корды 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков из 24.

За выход в четвертьфинал россиянин сразится с победителем противостояния между британцем Даниэлем Эвансом и французом Грегуаром Баррреом.