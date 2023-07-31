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    Карацев опустился на шесть строчек в обновленном рейтинге АТР

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку списка. Андрей Рублев остался на седьмом месте строчке, Карен Хачанов — на 11-м. Аслан Карацев опустился на 75-ю строчку (-6).

    Лидером по-прежнему остается испанец Карлос Алькарас, второе место у серба Новака Джоковича.

    Рейтинг АТР от 31 июля:
    • 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225;
    • 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;
    • 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520;
    • 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;
    • 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850;
    • 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;
    • 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730;
    • 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;
    • 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3510;
    • 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;
    • 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…
    • 48 (47). Роман Сафиуллин (Россия) — 943…
    • 75 (69). Аслан Карацев (Россия) — 798…
    • 87 (85). Павел Котов (Россия) — 693…
    • 93 (96). Александр Шевченко (Россия) — 632.
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