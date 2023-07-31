Карацев опустился на шесть строчек в обновленном рейтинге АТР

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку списка. Андрей Рублев остался на седьмом месте строчке, Карен Хачанов — на 11-м. Аслан Карацев опустился на 75-ю строчку (-6).
Лидером по-прежнему остается испанец Карлос Алькарас, второе место у серба Новака Джоковича.
Рейтинг АТР от 31 июля:
- 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225;
- 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520;
- 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;
- 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850;
- 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;
- 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730;
- 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;
- 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3510;
- 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;
- 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…
- 48 (47). Роман Сафиуллин (Россия) — 943…
- 75 (69). Аслан Карацев (Россия) — 798…
- 87 (85). Павел Котов (Россия) — 693…
- 93 (96). Александр Шевченко (Россия) — 632.