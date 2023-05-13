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    • Джокович пробился в третий круг турнира в Риме
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    Джокович: Нужно притворяться, что все в порядке

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Томас Мартин Этчеверри 
    Первая ракетка мира Новак Джокович высказался относительно победы над Томасом Мартином Этчеверри в матче второго круга турнира в Риме (Италия).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Все еще не достиг желаемого уровня, все еще нахожусь в поиске ударов. Всегда немного сложно играть с кем-то в первый раз. Он специалист по глиняным кортам. Он начал лучше, чем я, я начал довольно медленно, но к концу первого сета я нашел свой ритм. Второй сет был хорош, особенно последние три или четыре гейма. Я доволен тем, как я завершил матч.

    Нужно притворяться, что все в порядке. В большинстве случаев это не так, но хочется показать сопернику, что ты борешься за каждый мяч. Наверное, и сейчас так было. На грунте всегда идет игра в кошки-мышки», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

    В третьем круге Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым.

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