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    Медведев о грунтовом сезоне: Хотелось бы продолжать играть на харде

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз подтвердил, что ему не нравится играть на грунте.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Мне определенно нужно изменить свою игру, потому что мои удары слишком плоские, а грунт не позволяет мячу проходить навылет так часто. Мои противники могут использовать эти удары против меня.

    В то же время нельзя кардинально изменить то, что ты делаешь на протяжении девяти месяцев в году, поэтому мне нужно найти хороший баланс, при котором это будет все еще моя игра с небольшими изменениями некоторых ударов в нужный момент.

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    • Я бы хотел продолжать играть на харде, но понимаю, что в туре есть разные покрытия, и это хорошо, потому что кому-то больше нравится играть на грунте, кому-то — на харде, кому-то — на траве», — приводит слова бывшей первой ракетки мира Reuters.

    Напомним, Медведев взял четыре титула на пяти предыдущих турнирах.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил в первом матче сыграет либо с итальянцем Лоренцо Сонего, либо с французом Уго Умбером.

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