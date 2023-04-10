Медведев о грунтовом сезоне: Хотелось бы продолжать играть на харде

Российский теннисиств очередной раз подтвердил, что ему не нравится играть на грунте.

«Мне определенно нужно изменить свою игру, потому что мои удары слишком плоские, а грунт не позволяет мячу проходить навылет так часто. Мои противники могут использовать эти удары против меня.

В то же время нельзя кардинально изменить то, что ты делаешь на протяжении девяти месяцев в году, поэтому мне нужно найти хороший баланс, при котором это будет все еще моя игра с небольшими изменениями некоторых ударов в нужный момент.

Я бы хотел продолжать играть на харде, но понимаю, что в туре есть разные покрытия, и это хорошо, потому что кому-то больше нравится играть на грунте, кому-то — на харде, кому-то — на траве», — приводит слова бывшей первой ракетки мира Reuters.

Напомним, Медведев взял четыре титула на пяти предыдущих турнирах.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил в первом матче сыграет либо с итальянцем Лоренцо Сонего, либо с французом Уго Умбером.