Медведев рассказал о травме, полученной в матче с Александром Зверевым

Российский теннисистзаявил, что его не беспокоит травма, полученная в матче 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с немцем Александром Зверевым.

«На корте прошлая травма меня точно не беспокоит. До сих пор немного болит нога, потому что, наверное, есть небольшое повреждение. Это как синяк. Синяк всегда болит некоторое время. Надеюсь, дальше будет только лучше, но на корте меня это повреждение совершенно не беспокоит. Не знаю, выложу ли когда-нибудь фотографии. Они эффектные — там был большой синяк, он сильно воспалился», — приводит слова Медведева ASAP Sports.

31 марта Медведев сыграет с Кареном Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Майами.

Эксперты LiveSport считают, что победит Медведев. Они дали вот такой прогноз.