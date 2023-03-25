Самсонова вылетела из турнира в Майами

Россиянкане сумела пробиться в 1/8 финала престижного турнира в Майами (США).

В матче третьего круга российская теннисистка за 3 часа 8 минут проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 3:6..

На счету 15-й ракетки мира Самсоновой пять эйсов, девять ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Чжэн Циньвэнь, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, выполнила 18 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из двенадцати.

В 1/8 финала Циньвэнь сыграет с победителем в паре Анастасия Потапова (Россия) — Кори Гауфф (США).