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    Самсонова вылетела из турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова не сумела пробиться в 1/8 финала престижного турнира в Майами (США).

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В матче третьего круга российская теннисистка за 3 часа 8 минут проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 3:6..

    На счету 15-й ракетки мира Самсоновой пять эйсов, девять ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

    Чжэн Циньвэнь, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, выполнила 18 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из двенадцати.

    В 1/8 финала Циньвэнь сыграет с победителем в паре Анастасия Потапова (Россия) — Кори Гауфф (США).

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