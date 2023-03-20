Медведев высказался о турнире в Индиан-Уэллсе

Российский теннисистподвел итог своему выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе.

Напомним, бывшая первая ракетка мира вышел в финал, где уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу.

«Спасибо турниру в Индиан-Уэллсе за эту потрясающую неделю, я доволен, что у меня постепенно получается вернуться в ритм, когда я показывал свои лучшие результаты. Усиленные тренировки и работа делают своё дело.

В этот раз Карлос был лучше, но я надеюсь ещё сыграть в финале против тебя, чтобы попытаться победить. И, как я уже сказал: Спасибо стадиону за такой интересный турнир», — написал Медведев на своей странице в социальной сети.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.