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    Медведев высказался о турнире в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев подвел итог своему выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Напомним, бывшая первая ракетка мира вышел в финал, где уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу.

    «Спасибо турниру в Индиан-Уэллсе за эту потрясающую неделю, я доволен, что у меня постепенно получается вернуться в ритм, когда я показывал свои лучшие результаты. Усиленные тренировки и работа делают своё дело.

    В этот раз Карлос был лучше, но я надеюсь ещё сыграть в финале против тебя, чтобы попытаться победить. И, как я уже сказал: Спасибо стадиону за такой интересный турнир», — написал Медведев на своей странице в социальной сети.

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    • Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.

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