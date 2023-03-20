Медведев: Простите, что не смог сделать финал интересным

Российский теннисистпрокомментировал поражение от испанца(3:6, 2:6) в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«У меня были очень токсичные отношения с этим кортом, но я хочу поблагодарить вас. Я плохо отнесся к этому корту, а взамен вывихнул лодыжку и порезал большой палец. Но это также позволило мне закончить турнир, поэтому большое спасибо. Я вернусь.

Простите, что не смог сделать финал интересным. Я старался и не люблю проигрывать — но сегодня, к сожалению, сделал это довольно легко. Надеюсь, вам всем равно понравилось. И спасибо за поддержку в эти две недели», — сказал Медведев после матча.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.