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    Кафельников: Алькарас не оставил Медведеву ни малейшего шанса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса (3:6, 2:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Медведеву не хватило всего. Я первый раз за эту неделю посмотрел. Немножко в расстроенных чувствах, потому что все говорили, что Даниил в форме, но тут сложно что-то комментировать.

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    • До этого ему давали возможность, а вчера соперник не оставил ни малейшего шанса. Было полное преимущество испанца.

    У Медведева навыки есть, но в данном случае он ничего не мог противопоставить игре Алькараса, несмотря на то что была такая серия», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Алькарас прервал 19-матчевую победную серию Медведева, который перед этим выиграл три турнира подряд.

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