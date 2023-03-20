Кафельников: Алькарас не оставил Медведеву ни малейшего шанса

Бывшая первая ракетка мирапрокомментировал поражение Даниила Медведева от испанца(3:6, 2:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Медведеву не хватило всего. Я первый раз за эту неделю посмотрел. Немножко в расстроенных чувствах, потому что все говорили, что Даниил в форме, но тут сложно что-то комментировать.

До этого ему давали возможность, а вчера соперник не оставил ни малейшего шанса. Было полное преимущество испанца.

У Медведева навыки есть, но в данном случае он ничего не мог противопоставить игре Алькараса, несмотря на то что была такая серия», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Алькарас прервал 19-матчевую победную серию Медведева, который перед этим выиграл три турнира подряд.