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    Ольховский о поражении Медведева: Алькарас — сильнейший теннисист на данный момент

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP
    Финалист Ролан Гаррос 1992 года Андрей Ольховский рассказал, почему Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 2:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Даниил Медведев и Карлос Алькарас
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    Даниил Медведев и Карлос Алькарас

    «В первую очередь хочу поздравить Даниила с великолепными последними турнирами!

    Давайте не будем говорить, что случилось в финале. Алькарас очень хорошо отыграл этот матч. Здесь ничего не случилось. Может, не работала подача, как хотелось, но отдадим должное испанцу.

    Даня молодец! Выиграл 19 матчей подряд. Алькарас однозначно сильнейший теннисист на данный момент. Он это доказал, а сейчас вернулся на первую строчку, показывая великолепный теннис», — приводит слова Ольховского «Спорт-Экспресс».

    Алькарас возглавил рейтинг ATP после победы в Индиан-Уэллсе, а Медведев поднялся на пятое место.

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