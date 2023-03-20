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    Медведев вернулся в топ-5 рейтинга ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Лучший из россиян Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место. Андрей Рублев остался на седьмой строчке, Карен Хачанов потерял одну позицию (15-й).

    Испанец Карлос Алькарас после победы в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) возглавил обновленный рейтинг ATP — 7420 очков.

    Алькарас обошел серба Новака Джоковича (7160), который не участвует в турнирах в США из-за запрета на въезд в страну.

    Обновленный рейтинг ATP, 20 марта

    1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7420
    2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160
    3. Стефанос Циципас (Греция) — 5770
    4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5560
    5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4330
    6 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3415
    7. Андрей Рублев (Россия) — 3390
    8. Хольгер Руне (Дания) — 3325
    9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3065
    10 (5). Тэйлор Фритц (США) — 2975
    13 (9) Рафаэль Надаль (Испания) — 2715
    16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2505
    101 (133) Александр Шевченко (Россия) — 547
    104 (113) Роман Сафиуллин (Россия) — 538
    107 (105) Аслан Карацев (Россия) — 520.

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