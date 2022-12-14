Ига Свёнтек признана игроком года по версии WTA

Ига Свёнтек Фото: globallookpress.com
Игроком года признана первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open Ига Свёнтек из Польши.
В номинации «команда года» победили чемпионки Australian Open, «Уимблдона» и US Open Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии.
Новичком года стала 27-я ракетка мира китаянка Циньвэнь Чжэн.
Премию в номинации «Прогресс года» получила бразильянка Беатрис Хаддад Майя, из-за пределов топ-80 поднявшаяся в топ-20 и выигравшая два одиночных титула.
Возвращением года стала полуфиналистка «Уимблдона» немка Татьяна Мария, вернувшаяся в тур после рождения второго ребенка.
Тренером года признан Дэвид Уитт, работающий с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.