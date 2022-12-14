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    Ига Свёнтек признана игроком года по версии WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена победительниц в различных номинациях по итогам 2022 года.

    Ига Свёнтек
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    Ига Свёнтек

    Игроком года признана первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open Ига Свёнтек из Польши.

    В номинации «команда года» победили чемпионки Australian Open, «Уимблдона» и US Open Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии.

    Новичком года стала 27-я ракетка мира китаянка Циньвэнь Чжэн.

    Премию в номинации «Прогресс года» получила бразильянка Беатрис Хаддад Майя, из-за пределов топ-80 поднявшаяся в топ-20 и выигравшая два одиночных титула.

    Возвращением года стала полуфиналистка «Уимблдона» немка Татьяна Мария, вернувшаяся в тур после рождения второго ребенка.

    Тренером года признан Дэвид Уитт, работающий с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

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