Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Астане

Российский теннисиствышел в четвертьфинал турнира в Астане.

В матче 2-го круга 9-я ракетка мира одолел китайца Чжана Чжичжена, занимающим 126-ю строчку в рейтинге ATP — 6:3, 6:2.

Рублев выполнил шесть эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Он использовал три брейк-пойнта из четырех. У соперника Андрея пять подач навылет и также ни одной двойной ошибки. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

В четвертьфинале турнира 24-летний россиянин сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).