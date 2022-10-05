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    • Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Астане
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    Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Астане

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Астане.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В матче 2-го круга 9-я ракетка мира одолел китайца Чжана Чжичжена, занимающим 126-ю строчку в рейтинге ATP — 6:3, 6:2.

    Рублев выполнил шесть эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Он использовал три брейк-пойнта из четырех. У соперника Андрея пять подач навылет и также ни одной двойной ошибки. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

    В четвертьфинале турнира 24-летний россиянин сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).

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