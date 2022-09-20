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    Медведев: Побыть первой ракеткой мира — это как выиграть «Большой шлем», никто этого уже не отнимет

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP US Open
    Россиянин Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что был первой ракеткой мира.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Напомним, российский теннисист потерял статус первой ракетки после поражения австралийцу Нику Кириосу на Открытом чемпионате США. Сейчас он занимает четвертую строку в рейтинге.

    «Первая строчка рейтинга была скорее мечтой, чем амбицией. До 22-23 лет я вообще о ней не думал.

    Я смотрел на Роджера, Рафу, Новака и говорил себе: "Это не для меня". Но когда ты доходишь до топ-5, то начинаешь задумываться.

    И, конечно, когда я выиграл свой первый "Большой шлем" в Нью-Йорке, то оказался недалеко от Новака. Тогда первая строчка стала реалистичной целью.

    Побыть №1 — это как выиграть "Большой шлем". Ты этого добился, и никто этого у тебя уже не отнимет.

    Я выиграл US Open, трофей у меня дома, и он останется там навсегда — если, конечно, никто не украдет. То же самое с первой строчкой. Я до нее добрался, и это реальность навсегда.

    Но когда ты до нее добрался, нужно оставить все это позади и думать о будущем. В теннисе все быстро меняется», — сказал Медведев Евроспорту.

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