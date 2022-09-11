Новака Джоковича допустят до Australian Open — 2023

Сербский теннисистсможет принять участие на турнире Australian Open в следующем сезоне, сообщает Daily Express

По данным издания, если Джокович обратится к федеральным властям с просьбой предоставить визу на въезд в страну, то они пойдут ему навстречу.

В текущем сезоне бывшая первая ракетка мира Джокович пропустил турнир «Большого шлема», поскольку был депортирован из Австралии из-за недостаточного количества доказательств о перенесенном коронавирусе.

Сербский спортсмен прибыл в Мельбурн 5 января, пограничная служба страны задержала теннисиста в аэропорту и аннулировала визу. Некоторое время теннисист находился в иммиграционном изоляторе в ожидании решения суда.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне. На турнире будут принимать участие 128 теннисистов на хардовом покрытии, призовой фонд в этом сезоне будет равен 54 731 262 долларов.