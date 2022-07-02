Фритц и Накашима пробились в 1/8 финала «Уимблдона»

Американецвышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании по теннису.

В матче третьего круга американский теннисист за 1 час 41 минуту уверенно обыграл представителя Словакии Алекса Молчана со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:3).

Четырнадцатая ракетка мира, Фритц выполнил 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету Молчана (51-е место ATP) три подачи навылет, две ошибки на подаче и один брейк при трёх брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Уимблдона-2022 Тейлор Фритц сыграет с представителем Австралии Джэйсоном Каблером (Q), который ранее победил американца Джека Сока — 6:2, 4:6, 5:7, 7?6, 6:3.

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В другом матче третьего круга 20-летний американский теннисист Брэндон Накашима одержал убедительную победу над представителем Колумбии Даниэлем-Элаи Галаном в трёх сетах — 6:4, 6:4, 6:1.

За 1 час 50 минут Накашима выполнил шесть эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 16.

На счету Галана восемь подач навылет, пять двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

Соперником американца станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).