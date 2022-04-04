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    Свентек стала первой ракеткой мира

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    Представительница Польши Ига Свентек возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    Свентек одержала победы на трех турнирах категории WTA 1 000 подряд, завоевав трофеи в Дохе, Индиан-Уэлссе и Майами.

    Напомним, ранее первой ракеткой была австралийка Эшли Барти, которая возглавляла мировой рейтинг с 9 сентября 2019 года. Но 23 марта она объявила о завершении карьеры, и её исключили из рейтинга WTA.

    Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Спортсменка не сможет принимать участия в турнирах до конца апреля — начала мая. Россиянка Вероника Кудерметова обновила личный рекорд, став 22-й ракеткой мира.

    Рейтинг WTA от 4 апреля:

    (2). Ига Свентек (Польша) — 6 711 очков;
    (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;
    (6). Паола Бадоса (Испания) — 4 970;
    (3). Мария Саккари (Греция) — 4 705;
    (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 657;
    (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;
    (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 197;
    (11). Даниэль Коллинс (США) — 3 151;
    (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;
    (10). Онс Жабер (Тунис) — 2 975;
    14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 473;
    22 (23). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 090;
    28 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1 770;
    31 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1 547;
    54 (54). Екатерина Александрова (Россия) — 1 081;
    74 (71). Варвара Грачева (Россия) — 876;
    76 (84). Анна Калинская (Россия) — 828;
    103 (117). Вера Звонарева (Россия) — 650.

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