Свентек стала первой ракеткой мира

Представительница Польшивозглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Свентек одержала победы на трех турнирах категории WTA 1 000 подряд, завоевав трофеи в Дохе, Индиан-Уэлссе и Майами.

Напомним, ранее первой ракеткой была австралийка Эшли Барти, которая возглавляла мировой рейтинг с 9 сентября 2019 года. Но 23 марта она объявила о завершении карьеры, и её исключили из рейтинга WTA.

Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Спортсменка не сможет принимать участия в турнирах до конца апреля — начала мая. Россиянка Вероника Кудерметова обновила личный рекорд, став 22-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA от 4 апреля:

(2). Ига Свентек (Польша) — 6 711 очков;

(4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;

(6). Паола Бадоса (Испания) — 4 970;

(3). Мария Саккари (Греция) — 4 705;

(5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 657;

(7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;

(8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 197;

(11). Даниэль Коллинс (США) — 3 151;

(9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;

(10). Онс Жабер (Тунис) — 2 975;

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 473;

22 (23). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 090;

28 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1 770;

31 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1 547;

54 (54). Екатерина Александрова (Россия) — 1 081;

74 (71). Варвара Грачева (Россия) — 876;

76 (84). Анна Калинская (Россия) — 828;

103 (117). Вера Звонарева (Россия) — 650.