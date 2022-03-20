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    Надаль: В Индиан-Уэллсе у меня было много тяжёлых сражений, но я всё ещё живой

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль оценил своё самочувствие после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В полуфинале Надаль (4) обыграл 18-летнего соотечественника Карлоса Алькараса (19) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

    «С точки зрения физической формы я чувствую себя хорошо. Хотя до матча с Алькарасом я играл почти 3 часа, и сейчас три часа. Но я не чувствую большой усталости.

    С учётом здешних условий в Индиан-Уэллсе я всегда чувствовал себя хорошо физически. Думаю, я никогда не проигрывал здесь из-за физики или усталости. Честно говоря, я вполне здоров. Не могу жаловаться. Я наслаждаюсь этим. На этой неделе у меня было много тяжёлых сражений, но я всё ещё живой», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

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