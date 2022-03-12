Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянинпробился в третий круг турнира в американском Индиан-Уэллсе.

В стартовом для себя матче российский теннисист за час и 11 минут одержал победу над представителем Чехии Томашем Махачем со счетом 6:3, 6:2.

26-летний Медведев выполнил три эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 21-летний Махач отметился лишь одной двойной ошибкой.

В третьем круге Даниил поборется с победителем противостоянии сербов Филип Краиновича и Душана Лайовича.

Для Даниила эта встреча стала первой в ранге первой ракетки мира.