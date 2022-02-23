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    Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился во второй раунд турнира в Акапулько (Мексика).

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    На старте соревнований он обыграл американца Дениса Кудлу — 6:3, 6:2.

    Продолжительность игры составила 1 час 17 минут. На счету Надаля 8 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 3 из 5 (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента — 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одной попытки брейка.

    Во втором круге испанец встретится с другим представителем США Стефаном Козловым.

    Также во второй круг пробился другой испанец Пабло Андухар. В первом раунде он разгромил мексиканца Алекса Эрнандеса — 6:0, 6:1. Во втором круге Андухар сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

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