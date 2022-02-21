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    Надаль: Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Даниил Медведев
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил уверенность, что российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    Россиянин может подняться на первое место уже на этой неделе по итогам турнира в Мехико (Мексика). В настоящее время возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, он выступит на турнире в Дубае (ОАЭ).

    «Медведев может стать первой ракеткой мира? Очевидно, что рано или поздно это случится. Новаку уже 34, мне будет 36, Федереру — 40. Молодые игроки наступают. Они будут подниматься в рейтинге. И они очень хороши. Даниил очень сильный игрок, невероятный. Он станет первой ракеткой мира», — сказал Надаль в видео, которое опубликовал Eurosport.

    Надаль в финале Australian Open обыграл Медведева. Эта победа стала рекордной для испанца на турнирах «Большого шлема». Он стал первым в истории 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

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