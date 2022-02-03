Медведев объяснил, почему снялся с турнира в Роттердаме

Вторая ракетка мира россиянинпрокомментировал снятие с турнира в Роттердаме (Нидерланды).

Ранее было официально объявлено, что с турнира снялись Медведев и итальянец Янник Синнер. Их заменят француз Жо-Вильфрид Цонга и шотландец Энди Маррей.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Роттердаме в этом году. Я только вернулся из Австралии, пока не готов играть. Роттердам — одно из моих любимых мест в туре. Организаторы проделывают отличную работу для игроков. Рассчитываю в будущем вернуться на турнир», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Медведев снялся с соревнований после того, как дошёл до финала Australian Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Примечательно, что успех на турнире в Роттердаме мог в дальнейшем вывести Медведева на первое место в рейтинге ATP. Ситуация в рейтинге зависела бы от участия в турнире первой ракетки мира серба Новака Джоковича и результатов самого Медведева

Джокович, пропустивший Australian Open, мог выступить на турнире в Роттердаме, но так и не подал заявку. При этом турнирный директор соревнований говорил, что с радостью даст уайлд-кард сербскому теннисисту.