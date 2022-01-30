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    Надаль: Знаю, что это тяжелый момент для Даниила. Я сам бывал на его месте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче финала Открытого чемпионата Австралии.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Я знаю, что это тяжелый момент для Даниила. Я сам бывал на его месте. Но у меня нет сомнений, что ты еще возьмешь этот титул. Патому что ты — великолепен.

    Это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. И разделить его с тобой — большая честь. Всего наилучшего тебе в будущем.

    Фантастика. Полтора месяца назад я не знал, вернусь ли в теннис. И я безмерно благодарен болельщикам за поддержку.

    Полтора месяца назад я бы сказал, что это мой последний Australian Open. Но теперь у меня есть силы продолжать», — сказал Надаль в эфире Eurosport.

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