Кафельников о финале AO: Считаю Медведева фаворитом встречи

Олимпийский чемпионпрокомментировал предстоящий финал Australian Open, в котором сыграюти Рафаэль Надаль.

«Считаю Медведева фаворитом встречи. Думаю, что решающую роль сыграют именно физические кондиции, особенно если матч будет состоять из пяти сетов. Все-таки одно дело 25 лет, а другое — 35. Более напряженные встречи у россиянина? Может быть, в полуфинале и чувствовал себя уставшим, если так говорит. Но у него организм молодой, метаболизм в порядке. Уверен, Даниил успеет восстановиться и подойдет к финалу в хороших кондициях. Еще один компонент, за счет которого Медведев может победить Надаля, — это игра в защите. Рано или поздно Рафаэль упрется в него, как в стенку, и начнет допускать ошибки. По крайней мере, я так это вижу.

Что касается испанца, он играет на своем уровне. Это понятно. Но какое-то резюме о его физических кондициях можно будет сделать только после встречи с Медведевым. Пока он не ощутил сопротивления ни от одного теннисиста на турнире. А завтра он его наконец почувствует и узнает, что значит выкладываться на корте не на 75, а на 100—150%. Психологически на Медведева уже не должно ничего давить. Я думаю, он сам все прекрасно понимает. Ему терять в завтрашнем матче абсолютно нечего. Конечно, нужно побеждать. Но даже если проиграет, хотя, если честно, я просто в это не верю, у него еще будет финал серии Большого шлема, и не один. Поэтому никакого психологического давления быть не должно», — сказал Кафельников RT.

Финальный матч турнира состоится 30 января в 11:30 по мск. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом.