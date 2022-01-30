Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 30 января в Мельбурне, начало — в 11:30 мск. Надаль — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Выход Надаля в финал австралийского мэйджора можно считать настоящим подвигом. В конце прошлого года испанец сомневался, сможет ли поехать в Мельбурне. Рафе никак не удавалось полноценно восстановиться после неприятной травмы стопы.

Но в итоге Надаль не просто приехал в Австралию — он сыграет в решающем матче.

От игры короля грунта в предыдущих матчах остались неоднозначное впечатления. Рафа легко прошел первые раунды, но потом был четвертьфинал против Дениса Шаповалова, в которому он был на грани поражения.

Надаль легко забрал первые сеты, после чего его накрыла усталость. Где-то с середины третьей партии испанец просто присутствовал на корте, практически не сопротивляясь. С другой стороны, это позволило накопить силы на решающий, пятый сет, но очевидно, что более опытный соперник, скорее всего, не позволил бы Надалю выиграть в такой ситуации.

Что-то подобное было и в полуфинальном матче с Маттео Берреттини. Правда, здесь был небольшой провал только в третьей партии. Все-таки игра проходила вечером, Рафе было попроще в плане выносливости.

Медведев

Медведев тем временем второй год подряд сыграет в финале Australian Open. И это абсолютно закономерно. Российский теннисист уверенно подтвердил статус игрока, который вот-вот подвинет Новака Джоковича с вершины рейтинга ATP.

В полуфинале Медведев одержал классную победу над Стефаносом Циципасом. Это была в том числе психологическая победа над греком. Циципас, на самом деле, тоже здорово играл, но в решающих моментах, в концовках партий, все-таки был хуже. Стеф сдался в середине четвертого сета, когда понял, что не в силах совершить камбэк.

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Главным же пока что для Медведева стал матч против Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале. Даниил уступал 0-2 по партиям, но каким-то образом победил. При этом в четвертой партии россиянин отыграл матчбол.

Невероятный камбэк в матче с Оже-Альяссимом, скорее всего, будет ключевым моментом для Медведева на Australian Open-2022. После такого испытания любые трудности покажутся мелочью.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 2.88, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.53.

В сезоне-2019 Рафа обыграл Даниила в финале US Open. Уже тогда испанцу было очень сложно играть против Медведева. А сейчас россиянина можно смело назвать явным фаворитом предстоящего финала.

У Рафы крайне мало шансов на победу. Выиграть три сета кряду он не сможет, а на затяжной матч у него банально не хватит сил.

Наша основная ставка на этот финал — победа Медведева с форой по сетам (-1,5) за 1.93.

Но при этом можно рассмотреть ставку на победу Надаля в первом сете за 2.25. В начале матча, когда еще нет усталости, Рафа действительно действует очень агрессивно, готов к любым розыгрышам. Возможно, именно первую партию возьмет испанец, но дальше будет доминировать Медведев.

Почти нет сомнений в том, что Медведев превзойдет Надаля по количеству эйсов. В этом плане Рафа никогда не выделялся. А Даниил, например, в матче с Ником Кирьосом выполнил 31 подачу навылет.

Ставка — победа Медведева по количеству эйсов с форой (-9,5) за 1.99.