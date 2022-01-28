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    Australian Open. Медведев встретится с Циципасом, Надаль обыграл Берреттини

    Результаты матчей 12-го игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису

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    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    В пятницу, 26 января, в Мельбурне пройдут матчи 1/2 финала Australian Open-2022, а также состоятся финалы у юниоров и в миксе.

    Мужчины

    Рафаэль Надаль (Испания) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

    Испанец Рафаэль Надаль победил итальянца Маттео Берреттини и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу шестого сеяного.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 54 минуты. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 5 раз подал навылет, активно выиграл 28 очков и совершил 19 невынужденных ошибок. На счету Берреттини 14 эйсов, 38 виннеров и 38 неточностей.

    Соперником Надаля в финале Australian Open станет победитель матча между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

    Микс

    Кристина Младенович/Иван Додиг (Франция/Хорватия) — Джейми Фурлис/Джейсон Каблер (Австралия) — 6:3, 6:4

    Француженка Кристина Младенович и хорват Иван Додиг стали победителями Australian Open в миксте.

    В финале они победили австралийский дуэт Джейми Фурлис/Джейсон Каблер со счетом 6:3, 6:4.

    Встреча продлилась 1 час 17 минут. Младенович и ее партнер выполнили четыре эйса, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из четырех. На счету их соперников две подачи навылет, две двойные ошибки и два брейка.

    В прошлом году в миксте на Australian Open победили чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич.

    Юниоры

    Россиянка Диана Шнайдер и американка Клерви Нгунуэ стали победительницами юниорского парного турнира Australian Open.

    В финале соревнований Шнайдер и Нгунуэ одержали победу над Кайлой Кросс и Викторией Мбоко из Канады со счетом 6:4, 6:3.

    Встреча продлилась 56 минут. Россиянка и американка ни разу не подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

    Ранее Шнайдер не смогла пробиться в полуфинал юниорского Australian Open в одиночном разряде. В четвертьфинале Диана проиграла бельгийке Софии Костулас, получившей восьмой номер посева, со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

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