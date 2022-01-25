Надаль стал полуфиналистом Australian Open

Испанский теннисистодержал победу над представителем Канадыв четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и вышел в полуфинал турнира.

35-летний спортсмен выиграл в пяти сетах со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 4 часа 10 минут. Надаль выполнил восемь эйсов и 11 раз ошибся на подаче. Испанский теннисист реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). Шаповалов 20 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал два брейк-пойнта из восьми

В полуфинале Открытого первенства Австралии Надаль сыграет или с французом Гаэлем Монфисом, или с итальянцем Маттео Берреттини.﻿