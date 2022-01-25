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    Надаль стал полуфиналистом Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Рафаэль Надаль Денис Шаповалов
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и вышел в полуфинал турнира.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    35-летний спортсмен выиграл в пяти сетах со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

    Встреча продлилась 4 часа 10 минут. Надаль выполнил восемь эйсов и 11 раз ошибся на подаче. Испанский теннисист реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). Шаповалов 20 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал два брейк-пойнта из восьми

    В полуфинале Открытого первенства Австралии Надаль сыграет или с французом Гаэлем Монфисом, или с итальянцем Маттео Берреттини.﻿

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