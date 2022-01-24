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    Собкин: Медведеву в матче с Кресси пришлось играть не в шахматы, а в блиц

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Даниил Медведев
    Известный российский тренер Борис Собкин прокомментировал победу Даниила Медведева над американцем Максимом Кресси в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Матч был непростой. Учитывая, что все Медведева сравнивают с шахматистом, в данном случае ему пришлось играть не в шахматы, а в блиц. Даня немного нервничал, многие розыгрыши уходили из его контроля и были непредсказуемыми.

    Но с такими игроками, как Кресси, играть действительно тяжело. Особенно когда у них всё получается. К чести Дани надо сказать, что он выстоял, провел хороший матч с непростым противником.

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    • Что касается четвертьфинала с Оже-Альяссимом, соперник сейчас прибавил. Это было видно на ATP Cup, сотрудничество с Тони Надалем пошло ему на пользу. Поединок будет очень непростым. В 1/4 финала "Больших шлемов" простых матчей не бывает», — приводит слова Собкина «Чемпионат».

    В четвертьфинале Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.

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