Собкин: Медведеву в матче с Кресси пришлось играть не в шахматы, а в блиц

Известный российский тренерпрокомментировал победунад американцемв четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Матч был непростой. Учитывая, что все Медведева сравнивают с шахматистом, в данном случае ему пришлось играть не в шахматы, а в блиц. Даня немного нервничал, многие розыгрыши уходили из его контроля и были непредсказуемыми.

Но с такими игроками, как Кресси, играть действительно тяжело. Особенно когда у них всё получается. К чести Дани надо сказать, что он выстоял, провел хороший матч с непростым противником.

Что касается четвертьфинала с Оже-Альяссимом, соперник сейчас прибавил. Это было видно на ATP Cup, сотрудничество с Тони Надалем пошло ему на пользу. Поединок будет очень непростым. В 1/4 финала "Больших шлемов" простых матчей не бывает», — приводит слова Собкина «Чемпионат».

В четвертьфинале Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.