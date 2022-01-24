Медведев о стиле игры Кресси: Мне кажется, никто не любит такие вещи

Россиянинпрокомментировал победу над американцемв четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

По ходу матча Медведев назвал игру Кресси скучной, а также выкрикнул: «Это самый неудачный день в моей жизни».

«То, что он делал, он делал хорошо. Не знаю, кто в туре играет в такой теннис. Мне кажется, никто не любит такие вещи. После двух сетов я говорил себе, что у меня все хорошо и я все контролирую, но нужно сделать еще один брейк. А я проиграл третью партию на тай-брейке.

Дальше у меня было восемь брейк-пойнтов, и я должен был делать брейк раньше. Я говорил себе: "Камон, что нужно делать на брейк-пойнте? Ну сделай что-нибудь". Он играл хорошо, но в итоге я справился. Не хотел праздновать брейк, потому что надо было закончить.

Мои слова во время матча? Честно говоря, я согласен, что это был хороший матч. Но в его ходе я немного сошел с ума. Немного переборщил. Я хотел залезть в голову сопернику, чтобы он начал думать о том, что я говорю. Может быть, он допустил бы пару ошибок. Понятно, что я недоволен тем, что я говорил. Но самое главное, что я продолжал бороться», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В четвертьфинале Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.