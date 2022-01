Тарпищев: Медведев молодец, что не развалился в матче с Кресси

Президент Федерации тенниса Россиинад американцемв четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Соперник сложный в плане ритма игры. Он все время рвет игру. Так играли на траве лет 20 назад.

Сложность была в том, что матч однообразный, скучный. Никаких тактических изощренностей не было. Здесь было важно не терять концентрацию и чисто играть, чтобы не развалиться.

Такую подачу надо принимать в ноги и со второго мяча пытаться обвести. Даня молодец, что не развалился при такой игре. Нервов ему хватило», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

