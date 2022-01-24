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    Тарпищев: Медведев молодец, что не развалился в матче с Кресси

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Даниил Медведев
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над американцем Максимом Кресси в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    «Соперник сложный в плане ритма игры. Он все время рвет игру. Так играли на траве лет 20 назад.

    Сложность была в том, что матч однообразный, скучный. Никаких тактических изощренностей не было. Здесь было важно не терять концентрацию и чисто играть, чтобы не развалиться.

    Такую подачу надо принимать в ноги и со второго мяча пытаться обвести. Даня молодец, что не развалился при такой игре. Нервов ему хватило», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

    Также президент ФТР рассказал о состоянии Медведева после повреждения в матче с Кресси. Во время третьего сета у 25-летнего россиянина возникли проблемы со спиной, из-за чего он был вынужден взять медицинскую паузу.

    «Что касается его медицинской паузы, тренеры мне передали, что вроде все хорошо с самочувствием, ничего сложного нет», — добавил Тарпищев.

    В четвертьфинале Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.

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