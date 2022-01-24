Тарпищев: Медведев молодец, что не развалился в матче с Кресси

«Соперник сложный в плане ритма игры. Он все время рвет игру. Так играли на траве лет 20 назад.
Сложность была в том, что матч однообразный, скучный. Никаких тактических изощренностей не было. Здесь было важно не терять концентрацию и чисто играть, чтобы не развалиться.
Такую подачу надо принимать в ноги и со второго мяча пытаться обвести. Даня молодец, что не развалился при такой игре. Нервов ему хватило», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».
Waving to the quarterfinals like 👋 @daniilmedwed · #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/QKbjYso7si— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022
Также президент ФТР рассказал о состоянии Медведева после повреждения в матче с Кресси. Во время третьего сета у 25-летнего россиянина возникли проблемы со спиной, из-за чего он был вынужден взять медицинскую паузу.
«Что касается его медицинской паузы, тренеры мне передали, что вроде все хорошо с самочувствием, ничего сложного нет», — добавил Тарпищев.
В четвертьфинале Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.