ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресПо стопам Агуэро: «Манчестер Сити» заполучил подрастающую звезду
  • 01:05
    • «Атлетико» вырвал волевую победу у «Валенсии»
  • 20:54
    • «Байер» анонсировал переход Азмуна
  • 22:33
    • «Сельта» упустила победу над «Севильей»
  • 22:27
    • «Саутгемптон» отобрал очки у «Манчестер Сити»
  • 21:59
    • «Интер» вырвал волевую победу у «Венеции»
    Все новости спорта

    Крейчикова обыграла Азаренко в четвертом круге Australian Open-2022

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open Виктория Азаренко WTA
    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Виктория Азаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Азаренко

    В матче четвертого круга Азаренко проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой со счетом 2:6, 2:6.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Занимающая четвертое место в мировом рейтинге Крейчикова выполнила 6 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 25-й ракетки мира Азаренко 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

    В четвертьфинале турнира Крейчикова встретится с американкой Мэдисон Кис, которая в третьем круге сенсационно победила шестую ракетку мира, испанку Паулу Бадосу — 6:3, 6:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» еще раз выиграет у «Тоттенхэма»?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
  • «Аякс» вернется на вершину?
  • ПСВ — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уверенная победа «Арсенала»
  • «Арсенал» — «Бёрнли». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.17
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 19:30
    •  3.68
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Арсенал — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры