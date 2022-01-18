Медведев выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии

Российский теннисиствышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге Медведев переиграл швейцарца Генри Лааксонена в трех сетах — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

За 1 час 54 минуты матча 25-летний Медведев выполнил десять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 29-летний Лааксонен один раз подал навылет и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу россиянина.

Во втором круге Даниил Медведев сыграет с победителем пары Лиам Броэди (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия).