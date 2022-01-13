Прошла жеребьевка мужского Australian Open-2022

В Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Лидер посева, серб Новак Джокович в первом круге должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Отметим, что участие первой ракетки мира в турнире до сих пор под вопросом.

Россиянин Даниил Медведев (2) попал в одну четверть сетки с соотечественником Андреем Рублевым (5). Они могут встретиться на стадии четвертьфинала. В первом круге Медведев сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, а Рублев сразится с итальянцем Джанлукой Маджер.

Соперником Аслана Карацева станет испанец Хауме Мунаром, Карена Хачанова — американец Денис Кудла.

Испанец Рафаэль Надаль (6) стартует матчем с американцем Маркосом Гироном.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.