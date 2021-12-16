Плишкова пропустит Australian Open из-за травмы

Чешская теннисисткасообщила, что не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Четвертая ракетка мира пропустит первый в сезоне турнир «Большого шлема» из-за травмы руки.

«К сожалению, я не смогу сыграть на Australian Open и на турнирах в Аделаиде и Сиднее из-за травмы руки, которую получила на тренировке», — приводит слова Плишковой пресс-служба турнира.

Ранее стало известно, что на Australian Open не выступит американка Серена Уильямс.

Сообщалось, что на на Australian Open-2022 смогут выступить только вакцинированные теннисисты. Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.