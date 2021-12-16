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    Плишкова пропустит Australian Open из-за травмы

    Теннис Прогнозы на теннис Каролина Плишкова Australian Open WTA
    Чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила, что не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии.

    Каролина Плишкова
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    Каролина Плишкова

    Четвертая ракетка мира пропустит первый в сезоне турнир «Большого шлема» из-за травмы руки.

    «К сожалению, я не смогу сыграть на Australian Open и на турнирах в Аделаиде и Сиднее из-за травмы руки, которую получила на тренировке», — приводит слова Плишковой пресс-служба турнира.

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    • Ранее стало известно, что на Australian Open не выступит американка Серена Уильямс.

    Сообщалось, что на на Australian Open-2022 смогут выступить только вакцинированные теннисисты. Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

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