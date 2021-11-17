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    Синнер разгромил Хуркача на Итоговом турнире ATP

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Хуберт Хуркач Прогнозы на теннис
    Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 6:2, 6:2.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Встреча продлилась 1 час 28 минут. Синнер 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Хуркача — 4 эйса и ни одной двойной ошибки.

    Напомним, Синнер стал основным участником соревнования 16 ноября, когда все теннисисты уже провели по 1 игре. Итальянец заменил соотечетсвенника Маттео Берреттини, который снялся из-за травмы.

    В следующем матче Синнеру предстоит сразиться с Даниилом Медведевым, а Хуркачу — с Александром Зверевым.

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