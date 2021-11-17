Синнер разгромил Хуркача на Итоговом турнире ATP

Итальянский теннисистобыграл представителя Польшив матче группового этапа Итогового турнира ATP — 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 28 минут. Синнер 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Хуркача — 4 эйса и ни одной двойной ошибки.

Напомним, Синнер стал основным участником соревнования 16 ноября, когда все теннисисты уже провели по 1 игре. Итальянец заменил соотечетсвенника Маттео Берреттини, который снялся из-за травмы.

В следующем матче Синнеру предстоит сразиться с Даниилом Медведевым, а Хуркачу — с Александром Зверевым.