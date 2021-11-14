ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвешДани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения
  • 00:46
    • Франция разгромила Казахстан и пробилась на ЧМ-2022
  • 00:52
    • Бельгия обыграла Эстонию, Уэльс разгромил Белоруссию
  • 00:38
    • Сборная Голландии упустила победу над Черногорией
  • 21:57
    • Турция разгромила Гибралтар, Латвия отобрала очки у Норвегии
  • 21:23
    • Финляндия выиграла у Чехии в матче Кубка Карьяла
    Все новости спорта

    Бадоса обыграла Саккари на Итоговом турнире WTA

    Теннис Финал тура WTA WTA Прогнозы на теннис
    Паула Бадоса победила гречанку Марию Саккари во втором туре группового этапа итогового турнира WTA в мексиканской Гвадалахаре.

    Паула Бадоса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паула Бадоса

    Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу испанки. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов.

    За это время испанка сделала 10 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Саккари 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

    Для Бадосы это вторая победа в группе, в активе Саккари победа и поражение.

    Напомним, восемь теннисисток разбиты на две группы (Теотиуакан и Чичен-Ица), где каждая сыграет по три матча. По две лучшие из каждой группы выйдут в полуфинал.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Кому достанется прямая путевка на ЧМ-2022?
  • Португалия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Как для России сложится третий матч Евротура?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Армения — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры