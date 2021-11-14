Бадоса обыграла Саккари на Итоговом турнире WTA

победила гречанкуво втором туре группового этапа итогового турнира WTA в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу испанки. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов.

За это время испанка сделала 10 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Саккари 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Для Бадосы это вторая победа в группе, в активе Саккари победа и поражение.

Напомним, восемь теннисисток разбиты на две группы (Теотиуакан и Чичен-Ица), где каждая сыграет по три матча. По две лучшие из каждой группы выйдут в полуфинал.