Карацев: Цель — попасть в итоговую восьмёрку

Российский теннисистрассказал, что победа напридала ему уверенности перед стартовыми матчами на

На данный момент Карацев занимает 13-е место в чемпионской гонке ATP.

«Безусловно, победа на Кубке Кремля дала мне большую уверенность. Победил на домашней арене, тем более что очень много лет играл на этом турнире — раз пять или шесть проходил квалификацию, один раз — первый круг. Можно сказать, это любимый турнир.

Да, я играю хорошо. У меня был небольшой спад на грунтовом сезоне, на травяном сезоне, но мы проделали хорошую работу перед US Open. Сейчас я в хорошей форме, у меня есть уверенность, я хорошо играю, хорошо себя чувствую.

У меня цель попасть в итоговую восьмёрку (топ-8 чемпионской гонки ATP, необходимый для участия в Итоговом турнире — прим. ред). Я буду играть и пытаться этого добиться.

Думаю, у каждого теннисиста с детства есть мечта выиграть "Большой шлем". Из соперников хотел бы сыграть с Роджером Федерером. Может быть, я не успел, не знаю, если он ещё вернётся…

Какой матч был самым сложным в этом году? Думаю, это был Новак Джокович в Белграде. Мы играли, по-моему, три с половиной часа, матч был очень долгим, на следующий день я был без сил», — приводит слова теннисиста «Матч ТВ».

Напомним, первый матч на St. Petersburg Open Карацев проведет против Джона Милмена 28 октября.