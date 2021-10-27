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    Карацев: Цель — попасть в итоговую восьмёрку

    Теннис ATP Кубок Кремля Итоговый чемпионат ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, что победа на «Кубке Кремля» придала ему уверенности перед стартовыми матчами на St. Petersburg Open.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    На данный момент Карацев занимает 13-е место в чемпионской гонке ATP.

    «Безусловно, победа на Кубке Кремля дала мне большую уверенность. Победил на домашней арене, тем более что очень много лет играл на этом турнире — раз пять или шесть проходил квалификацию, один раз — первый круг. Можно сказать, это любимый турнир.

    Да, я играю хорошо. У меня был небольшой спад на грунтовом сезоне, на травяном сезоне, но мы проделали хорошую работу перед US Open. Сейчас я в хорошей форме, у меня есть уверенность, я хорошо играю, хорошо себя чувствую.

    У меня цель попасть в итоговую восьмёрку (топ-8 чемпионской гонки ATP, необходимый для участия в Итоговом турнире — прим. ред). Я буду играть и пытаться этого добиться.

    Думаю, у каждого теннисиста с детства есть мечта выиграть "Большой шлем". Из соперников хотел бы сыграть с Роджером Федерером. Может быть, я не успел, не знаю, если он ещё вернётся…

    Какой матч был самым сложным в этом году? Думаю, это был Новак Джокович в Белграде. Мы играли, по-моему, три с половиной часа, матч был очень долгим, на следующий день я был без сил», — приводит слова теннисиста «Матч ТВ».

    Напомним, первый матч на St. Petersburg Open Карацев проведет против Джона Милмена 28 октября.

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