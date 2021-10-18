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    Веснина снялась с Кубка Кремля

    Теннис Елена Веснина WTA Кубок Кремля Прогнозы на теннис
    Россиянка Елена Веснина сообщила, что приняла решение снять с Кубка Кремля и больше не играть в этом году.

    Елена Веснина
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    Елена Веснина

    «Турнирный год 2021 для меня завершён.

    Друзья, многие спрашивали про мой календарь на этот год. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира ВТБ Кубок Кремля, травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире.

    Этот сезон был невероятно насыщенным, сложным и интересным. Сказать, что я была удивлена тем, как у меня получится вернуться после рождения Лизы, ничего не сказать. Было сложно сделать этот шаг, но оно того стоило.

    Поэтому пока беру необходимую паузу для перезагрузки, для времени с самыми близкими для новых проектов, восстанавливаюсь и снова в бой. Спасибо, мои дорогие, за поддержку и всю любовь, что вы дарите», — написала теннисистка в своем инстаграме.

    Веснина возобновила карьеру в начале 2021 года после двухлетней паузы, связанной с рождением дочери.

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